Verrückt nach Dir
Folge 24: Schall und Rauch (2)
26 Min.Ab 6
An ihrem dritten Hochzeitstag machen Paul und Jamie die Entdeckung, dass sie in zwei verschiedenen Ecken von New York leben und so machen sie sich getrennt voneinander auf den Weg in ihr Leben ohne einander. Paul lebt mit Cousin Ira zusammen und hat nichts anderes im Kopf als Frauen aufzureißen - Jamie ist mit Alan zusammen, trennt sich aber kurz darauf von ihm. Das Gefühl etwas verpasst zu haben, lässt sie jedoch beide zu einem nächtlichen Spaziergang aufbrechen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH