Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Wie ich wurde, was ich bin (1)

Comedy TVStaffel 7Folge 21
Wie ich wurde, was ich bin (1)

Wie ich wurde, was ich bin (1)Jetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 21: Wie ich wurde, was ich bin (1)

21 Min.Ab 6

Es ist das Jahr 2028 und aus Mabel ist eine große Regisseurin geworden. In einem Film erforscht sie ihre Familiengeschichte. Sie erinnert sich an Paul und Jamie, wie sie entdeckten, dass sie gar nicht wirklich verheiratet sind. Und an die Therapeutin Sheila, die Paul bittet, Samenspender für ihr Baby zu werden. Die Beziehung der Buchmans bekam damals einen ziemlichen Knacks ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen