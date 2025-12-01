Verrückte Festnahmen
Folge 11: Takeout Drugs
20 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Ein Mitarbeiter eines Restaurants wird festgenommen, da er Drogen in einer Lieferbox versteckt haben soll. Und: Ein Pizza-Lieferant hilft den Polizisten dabei, einen Dieb zu fassen.
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
