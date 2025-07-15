Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 15.07.2025
Folge 4: Jagd nach einem Serienmörder

39 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

Als eine junge Mutter in Newport, Maine, verschwindet, bleibt der Fall zunächst ungelöst - bis eine weitere Frau vermisst wird und die Beamten bei ihren Ermittlungen auf ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel stoßen ...

Kabel Eins Doku
