Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Der Lottogewinn
41 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Am 15. November 2006 kauft Abraham Shakespeare zwei Lottoscheine, die ihn von einem auf den anderen Tag zum Multimillionär machen. Er nutzt das Geld, um Freunden und Familie auszuhelfen. Doch auch Außenstehende wollen einen Teil des Gewinns abhaben. Darunter auch Dee Dee Moore, die sich selbst zu Abrahams Finanzberaterin ernennt. Als der Mann im Jahr 2009 plötzlich für mehrere Monate nicht mehr zu erreichen ist, wendet sich seine Familie an die Polizei ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH