Folge 14: Die verschwundene Professorin
42 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Am 18. August 2007 verschwindet die College-Professorin Judy Calder auf mysteriöse Weise. Ihr letzter Aufenthaltsort ist ein Hotel in Reno, Nevada, das sie mit ihrem eigenen Wagen verlässt. Die Beamten finden das verlassene Auto kurze Zeit später in einem zwielichtigen Teil der Stadt. Zeugen berichten, dass ein dunkelhäutiger Mann am Steuer des Fahrzeugs gesehen wurde, den die Polizei nun dringend finden muss ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH