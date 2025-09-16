Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 5: Die Gefriertruhe
41 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Der erfolgreiche IT-Unternehmer Donal O'Sullivan lebt in Melbourne, Florida, und verbringt einen Großteil seiner Zeit mit einer Gruppe junger Skateboarder. Als im September 1998 wochenlang niemand etwas von dem 42-Jährigen hört, verständigt sein Bruder besorgt die Polizei. Die Ermittler finden heraus, dass über 20.000 Dollar vom Konto des Vermissten verschwunden sind, und werden auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich als Donals Sohn ausgibt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH