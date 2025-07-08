Ermordet im JahrhundertsturmJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Ermordet im Jahrhundertsturm
42 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Ein Hinterhof scheint auf den ersten Blick ein harmloser Ort zu sein - doch manchmal sind dort die dunkelsten Geheimnisse vergraben. In dieser Dokumentation werden reale Fälle beleuchtet, bei denen die Täter die Überreste ihrer Opfer im Garten verscharrt haben.
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH