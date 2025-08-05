Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 05.08.2025
Folge 9: Das tödliche Black-Jack-Spiel

41 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Ermittler versuchen, die letzten Schritte einer jungen Frau vor ihrem Verschwinden nachzuvollziehen. Ein scheinbar unbedeutender Hinweis führt zur Entdeckung ihres Grabes im Hinterhof ihres Hauses.

Alle Staffeln im Überblick

Kabel Eins Doku
Alle 3 Staffeln und Folgen