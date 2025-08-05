Das tödliche Black-Jack-SpielJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 9: Das tödliche Black-Jack-Spiel
41 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Ermittler versuchen, die letzten Schritte einer jungen Frau vor ihrem Verschwinden nachzuvollziehen. Ein scheinbar unbedeutender Hinweis führt zur Entdeckung ihres Grabes im Hinterhof ihres Hauses.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH