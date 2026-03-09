Staffel 1Folge 5vom 09.03.2026
Der Grizzly-KleberJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 5: Der Grizzly-Kleber
23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Cat überzeugt Tori davon, ihr in einer Makeup-Stunde als Model behilflich zu sein. Das Ziel des Makeups soll es sein, die Person gruselig erscheinen zu lassen. Dies gelingt Cat hervorragend: Tori sieht wie ein Zombie aus.
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Nickelodeon