Staffel 1Folge 6vom 20.05.2026
AbserviertJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 6: Abserviert
23 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Jade beendet ihre Beziehung zu Beck, da dieser mit einem Star abhängt. Als sie sich wider Erwarten umentscheidet, ist es plötzlich an Tori, ihr bei der Rückeroberung behilflich zu sein.
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon