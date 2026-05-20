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Victorious

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 20.05.2026
Abserviert

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Victorious

Folge 6: Abserviert

23 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Jade beendet ihre Beziehung zu Beck, da dieser mit einem Star abhängt. Als sie sich wider Erwarten umentscheidet, ist es plötzlich an Tori, ihr bei der Rückeroberung behilflich zu sein.

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