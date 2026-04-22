Staffel 2Folge 1vom 22.04.2026
Beck hilft Tori ausJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 1: Beck hilft Tori aus
22 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Tori bekommt die Chance in einem Hollywood-Kinofilm mit zu spielen, ihre Freude darüber währt allerdings nur kurz: Um die Rolle zu ergattern hat sie in ihrem Lebenslauf geschummelt und übertrieben.
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Alle Staffeln im Überblick
Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2, Season 2: Nickelodeon Germany