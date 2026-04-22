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Victorious

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 22.04.2026
Beck hilft Tori aus

Beck hilft Tori ausJetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 1: Beck hilft Tori aus

22 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6

Tori bekommt die Chance in einem Hollywood-Kinofilm mit zu spielen, ihre Freude darüber währt allerdings nur kurz: Um die Rolle zu ergattern hat sie in ihrem Lebenslauf geschummelt und übertrieben.

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