Staffel 2Folge 3vom 16.03.2026
Reise nach Yerba - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 3: Reise nach Yerba - Teil 1
22 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Tori und ihre Freunde werden zu einem Auslands-Besuch in ein kleines, fernes Land eingeladen. Hier sollen sie für das Staatsoberhaupt performen, leider sind sie mit den Gepflogenheiten des fremden Landes nicht vertraut.
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Altersfreigabe:
6
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