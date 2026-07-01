Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victorious

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 01.07.2026
Die Hauptrolle

Die HauptrolleJetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 5: Die Hauptrolle

23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Tori ist überglücklich, als sie die Hauptrolle in einem Theaterstück der Hollywood Arts Highschool bekommt. Die Erfolgsstory hat allerdings einen Haken: Ausgerechnet Toris Rivalin Jade ist die Zweitbesetzung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Victorious
Nickelodeon

Victorious

Alle 2 Staffeln und Folgen