Victorious

Staffel 3Folge 23vom 02.03.2026
Victori-Ja!

Victorious

Folge 23: Victori-Ja!

23 Min.Folge vom 02.03.2026

Sikowitz will, dass alle den restlichen Tag 'ja' sagen. Das führt dazu, dass Cat und Robbie in einer Mülltonne nach Hause fahren, während Trina, Jade und Tori Käsewürfel spielen. Auch der Abend von Andre, Beck und Sinjin verläuft anders als gedacht.

Nickelodeon

