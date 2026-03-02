Staffel 3Folge 23vom 02.03.2026
Victori-Ja!Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 23: Victori-Ja!
23 Min.Folge vom 02.03.2026
Sikowitz will, dass alle den restlichen Tag 'ja' sagen. Das führt dazu, dass Cat und Robbie in einer Mülltonne nach Hause fahren, während Trina, Jade und Tori Käsewürfel spielen. Auch der Abend von Andre, Beck und Sinjin verläuft anders als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon