Staffel 3Folge 8vom 23.02.2026
Victorious
Folge 8: Driving Miss Tori
22 Min.Folge vom 23.02.2026
Ein Filmdreh verursacht einen Stau, wodurch Toris Fahrt zur Schule viel länger dauert. Tori sucht deshalb einen erträglichen Mitfahrer unter ihren Freunden. Unterdessen wird Cat süchtig nach einem E-Mail-Dienst mit Gutscheinen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon