Staffel 4Folge 26vom 17.06.2026
1000 BerryballsJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 26: 1000 Berryballs
22 Min.Folge vom 17.06.2026
Tori braucht dringend Geld und arbeitet als 'Berry-Ball-Girl' bei 'Yotally Toghurt', wird die Scheußlichkeiten aber nur durch vollen Körpereinsatz los. Sie und Andre schaffen es gerade noch rechtzeitig zu ihrem Auftritt auf die Party.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany