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Vinnie Jones in the Country

Endspurt auf dem Bau

HGTVFolge vom 21.04.2026
Endspurt auf dem Bau

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Vinnie Jones in the Country

Folge vom 21.04.2026: Endspurt auf dem Bau

45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Wobbly kehrt zurück und gerät direkt in ein emotionales Rennen gegen die Zeit, um den Innenhof fertigzustellen. Doch Vinnie hat bereits neue, ehrgeizige Baupläne im Kopf. Zwischen Fledermäusen, Schlangen und Baustress finden Vinnie und Emma auch Zeit für ruhige Momente.

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