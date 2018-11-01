Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 01.11.2018: Das gewisse Extra
21 Min.Folge vom 01.11.2018
In Tinas Heimatstadt Upland steht ein außergewöhnliches Objekt aus den 60iger Jahren zum Verkauf: Vier Schlafzimmer und zwei Bäder auf 180 Quadratmetern für 360.000 Dollar. Da schlagen die Immobilien-Profis sofort zu, denn das Mid-Century-Haus besitzt eine Menge Potenzial: Die offenen Raumaufteilungen und klaren Linien sind noch heute sehr beliebt, ebenso wie das Pultdach. Doch es muss viel erneuert werden, darunter das abgenutzte Laminat, brüchige Einbauschränke und die Miniaturküche. Trotzdem wird das Paar am Ende wohl reichlich Profit machen.
