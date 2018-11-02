Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 02.11.2018: Das schönste Haus im Block
21 Min.Folge vom 02.11.2018
Jessie und Tina machen sich an die Renovierung eines Viktorianischen Hauses von 1898. Die große Villa hat fünf Schlaf- und zwei Badezimmer, steht im historischen Städtchen Redlands und hat die Real Estate-Profis nur 300.000 Dollar gekostet. Es ist das älteste Haus, das sie je gekauft haben - und als die Arbeiten beginnen, wird das auch klar: Das Objekt ist in einem grauenvollen Zustand, völlig verdreckt und riecht wie eine Kloake. Die beiden müssen ihr ganzes Know-how bündeln, um dieses Mega-Projekt zu einem halbwegs guten Abschluss zu bringen.
