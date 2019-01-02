Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 02.01.2019: Eine Ranch in Stadtnähe
22 Min.Folge vom 02.01.2019
Die Vintage Home-Experten haben gerade den Zuschlag für eine Pferderanch von 1948 bekommen, die in einer schönen Gegend von Whittier, Kalifornien, liegt. Das Objekt mit 160 qm2 Wohnfläche, drei Schlaf- und zwei Badezimmern hat das Makler-Paar 387.000 Dollar gekostet. Doch wenn sie am Ende den angepeilten Verkaufspreis von 520.000 bekommen wollen, sollten sie bei der Renovierung ihre ganze Kreativität in die Waagschale werfen: Jessie und Tina müssen den einstigen Western-Charme des Anwesens wiederbeleben und dafür viel Holz und Stein verarbeiten. Außerdem steht die Restaurierung der alten Pferdeställe an, und die Bäder brauchen dringend ein neues Design.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.