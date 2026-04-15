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Viper

Wer ist Joe Astor? (1)

BetaStaffel 4Folge 21vom 15.04.2026
Wer ist Joe Astor? (1)

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Viper

Folge 21: Wer ist Joe Astor? (1)

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Joe Astor verfolgt den Verbrecher Marcus White und gerät in eine Starkstromleitung. Die Viper wird deaktiviert, und Joe Astor - dessen Persönlichkeit durch einen implantierten Chip bestimmt wird, der aus dem Ganoven Michael Peyton Joe Astor hat werden lassen - verwandelt sich wieder in Peyton. Zusammen mit Marcus White entführt er die Frau des Millionärs Midland und fordert fünf Millionen Dollar. Frankie und Westlake haben wenig Zeit: Sie wissen, dass der Chip Joe töten wird.

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