Volleyball Bundesliga

Sport1Staffel 2025Folge 1vom 11.10.2025
Ladies in Black Aachen - VC Wiesbaden, 1. Spieltag

Folge 1: Ladies in Black Aachen - VC Wiesbaden, 1. Spieltag

141 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Auftakt in der Volleyball Bundesliga der Frauen! Am 1. Spieltag empfängt die Mannschaft der Ladies in Black Aachen den VC Wiesbaden.

