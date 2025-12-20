Zum Inhalt springenBarrierefrei
Volleyball Bundesliga

Sport1Staffel 2025Folge 11vom 20.12.2025
Dresdner SC - Schwarz-Weiß Erfurt

Folge 11: Dresdner SC - Schwarz-Weiß Erfurt

64 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Am 10. Spieltag der Bundesliga empfängt der Dresdner SC das Team von Schwarz-Weiß Erfurt. Der DSC will vor heimischem Publikum seine Erfolgsserie fortsetzen, während Erfurt alles daransetzt, dem Favoriten Paroli zu bieten.

