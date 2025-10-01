Aufbruch zur Rettung des UniversumsJetzt kostenlos streamen
Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 8: Aufbruch zur Rettung des Universums
23 Min.Ab 12
Das Universum ist in Gefahr: Keith, Lance, Hunk, Pidge und Shiro stellen sich mutig den außerirdischen Streitkräften von König Zarkon, der die Macht an sich reißen will. An der Seite ihrer gewaltigen Roboter-Löwen besitzen die fünf Jugendlichen die Fähigkeit, sich zum legendären Voltron zu vereinen. Doch wird ihre Stärke ausreichen, um im intergalaktischen Krieg zu bestehen und die Galaxis vor dem Bösen zu bewahren?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH