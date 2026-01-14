Waldheimat
Folge 21: Der Warzenkrieg
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zwischen den Burschen aus Fischbach und denen aus Alpl besteht eine alte Rivalität. Als ein Mädchen aus Alpl wegen ihrer Warze am Kinn beleidigt wird, fordern die jungen Alpler die Fischbacher heraus. Zum vereinbarten Treffpunkt für die Rauferei erscheinen aber nur vier Burschen aus Fischbach. Diese sind damit eindeutig in der Minderzahl.
Waldheimat
