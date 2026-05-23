Was wirklich geschah - Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge vom 23.05.2026: Was wirklich geschah - Folge 7
45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Eine Sommernacht wird zum Alptraum: Im kanadischen Lac-Mégantic entgleist ein mit Rohöl beladener Güterzug und geht in Flammen auf. 47 Menschen sterben, die Innenstadt wird verwüstet. Die Katastrophe wirft viele Fragen auf. Wieso blockierte die Ever Given, eines der größten Containerschiffe der Welt, den Suezkanal für sechs Tage? Und warum fliegt im US-Bundesstaat Georgia eine Zuckerraffinerie in die Luft? Experten rekonstruieren Katastrophen - unterstützt von modernsten 3D-Grafiken.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt