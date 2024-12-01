Zum Inhalt springenBarrierefrei
Watzmann ermittelt

Staffel 2Folge 2vom 01.12.2024
Folge 2: Löwinnen

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Kommissar Beissl ist außer sich. Nicht nur, dass seine Tochter Eva wegen ihrer Facharbeit kurz vorm Durchdrehen ist. Ein Mord, der um 6.30 Uhr morgens direkt vor dem Kommissariat passierte, ist von Niemandem bemerkt worden. Kleinlaut muss Max zugeben, dass er ein kurzes Nickerchen gemacht hat.

