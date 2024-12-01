Watzmann ermittelt
Folge 2: Löwinnen
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Kommissar Beissl ist außer sich. Nicht nur, dass seine Tochter Eva wegen ihrer Facharbeit kurz vorm Durchdrehen ist. Ein Mord, der um 6.30 Uhr morgens direkt vor dem Kommissariat passierte, ist von Niemandem bemerkt worden. Kleinlaut muss Max zugeben, dass er ein kurzes Nickerchen gemacht hat.
Alle Staffeln im Überblick
Watzmann ermittelt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lucky Bird Pictures, BR, ARD