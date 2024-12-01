Watzmann ermittelt
Folge 3: Schein und Sein
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Aufstand im Haus von Kommissar Beissl: Weder die Töchter noch seine Frau Elisabeth möchten länger ohne warmes Wasser duschen. Doch bevor sich Benedikt Beissl so richtig kümmern kann, stört ihn ein Anruf von Jerry: Klaus Leibold meldet die Entführung seiner Frau, der betuchten Maklerin Birgit Leibold. Nur ihre Handtasche und ein Schuh sind am Pool einer teuren Immobilie liegen geblieben.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
