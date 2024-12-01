Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Watzmann ermittelt

Ein todsicheres Geschäft

ARD PlusStaffel 3Folge 1vom 01.12.2024
Joyn Plus
Ein todsicheres Geschäft

Ein todsicheres GeschäftJetzt ohne Werbung streamen

Watzmann ermittelt

Folge 1: Ein todsicheres Geschäft

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Der Besitzer eines Fahrradladens wird in seinem Geschäft von seiner Freundin Steffi und seinem Mitarbeiter Tom Lehnert tot aufgefunden. Schnell rückt Steffis Exfreund in das Visier von Beissl und Jerry. Er hat die Trennung offenbar nicht verwunden und stalked sie.

Alle Staffeln im Überblick

Watzmann ermittelt
ARD Plus
Watzmann ermittelt

Watzmann ermittelt

Alle 4 Staffeln und Folgen