Watzmann ermittelt
Folge 1: Ein todsicheres Geschäft
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Der Besitzer eines Fahrradladens wird in seinem Geschäft von seiner Freundin Steffi und seinem Mitarbeiter Tom Lehnert tot aufgefunden. Schnell rückt Steffis Exfreund in das Visier von Beissl und Jerry. Er hat die Trennung offenbar nicht verwunden und stalked sie.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lucky Bird Pictures, BR, ARD