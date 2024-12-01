Watzmann ermittelt
Folge 1: Der letzte Ritt
Jerry ist aufgeregt, als seine amerikanische Schwester Susan für zwei Tage vorbeikommen will, um ihn kennenzulernen. Auf dem Weg zum Flughafen werden Johanna und er Zeuge, wie die erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin Sarah Gantinger von ihrem Pferd abgeworfen und dabei schwer verletzt wird. Jerry beobachtet den Strahl eines Laser-Pointers und nimmt sofort die Ermittlungen auf. Auf dem nächsten Reiterhof trifft er Tanja Gantinger, Sarahs Schwester, die mit ihrer Mutter Mareike und Sarah den Hof führt. Sie erzählen, dass Tim, der Sohn des Reitlehrers August Flaucher, kürzlich noch mit einem Laser-Pointer spielte und nach einer Rüge im Müll entsorgte. Doch Jerry findet den Pointer dort nicht. Gemeinsam mit Beissl recherchiert er auf dem Reiterhof. Die beiden Cops stellen fest, dass der Haussegen bei den Gantingers schiefhängt, finden aber auch heraus, dass Valerie Flaucher Sarahs größte Konkurrentin im Vielseitigkeitsreiten war. Wollte sie Sarah vorsätzlich aus dem Rennen werfen? Doch da hat die schwerverletzte Sarah einen kurzen, wachen Moment und sagt etwas von einer roten Jacke. Damit gerät Tanja ins Visier der Kripo. Tanja haderte schon immer damit, dass ihre Mutter die Schwester bevorzugte. Als Caro auf den Bildern einer Wildkamera eine Entdeckung macht, nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Ihr Kollege Max hat eine Idee. Beissl ist völlig überrumpelt als ihn Jerrys Schwester Susan zum gemeinsamen Angeln in der Früh überredet – und sich einen bayrischen Schweinsbraten wünscht. Kann der Grantler nun endlich über seinen Schatten springen?
