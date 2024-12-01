Watzmann ermittelt
Folge 2: Sonnwend
Johanna und Jerry verbringen eine romantische Nacht im Zelt zur Sonnwend-Feier in den Bergen. Umso bitterer das Erwachen, als sie die Leiche des Jugendlichen Benni ganz in der Nähe finden. Er ist nicht zufällig abgestürzt, sondern wurde gestoßen. Darauf legt sich die Gerichtmedizinerin Sonja Bitterling schnell fest. Beissl streitet daheim mit seiner Tochter Eva über Sinn und Unsinn der Social Media-Kanäle und ist später froh, dass sie ihm bei der Aufklärung von Bennis Tod hilft. Denn schnell wird klar, dass Benni die extremen Herausforderungen liebte und auf Instagram postete. Seine beiden besten Freunde Lena und Sebi sagen nicht ganz die Wahrheit über die Sonnwend-Nacht. Für Bennis Mutter Wally bricht eine Welt zusammen, weil sie ihre ganze Hoffnung auf ihren einzigen Sohn gesetzt hat. Er sollte einmal den Hof übernehmen. Dafür lässt der Bergführer kaum ein gutes Haar an dem Toten. Welchen Charakter jemand habe zeige sich in den Bergen, sagt der Ex-Himalaja-Expeditionsleiter, und auf Benni sei kein Verlass gewesen. Dann scheint sich alles ganz schnell aufzuklären. Bennis Handy wird geortet. Nach einer wilden Verfolgungsjagd stellt Jerry den Flüchtling Malek, der auch Bennis Rucksack bei sich trägt. Doch Malek beteuert, den Rucksack mit Handy gefunden zu haben. Mit Caros Hiilfe knackt Beissl das Handy von Benni – und kommt nebenbei einer größeren Aktion seiner Tochter Eva auf die Schliche. Er weiß jetzt gar nicht, wo er zuerst eingreifen soll. Die Zeit drängt. Der Täter macht sich aus dem Staub.
