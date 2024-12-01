Watzmann ermittelt
Folge 4: Der tote Angler
49 Min.Folge vom 01.12.2024
Ein Spezl aus Beissls Angel-Verein treibt ermordet im Hintersee. Schnell gerät ein Grill-Rowdy, der mit dem Opfer Streit hatte, in den Focus der Ermittlungen. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Tote viele Feinde hatte. Auch im Umfeld von Beissls Angel-Freunden. Vor allem der Vereins-Vorstand hatte mehr als nur ein Motiv.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Lucky Bird Pictures, BR, ARD