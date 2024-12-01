Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Watzmann ermittelt

Der tote Angler

ARD PlusStaffel 4Folge 4vom 01.12.2024
Joyn Plus
Der tote Angler

Der tote AnglerJetzt ohne Werbung streamen

Watzmann ermittelt

Folge 4: Der tote Angler

49 Min.Folge vom 01.12.2024

Ein Spezl aus Beissls Angel-Verein treibt ermordet im Hintersee. Schnell gerät ein Grill-Rowdy, der mit dem Opfer Streit hatte, in den Focus der Ermittlungen. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Tote viele Feinde hatte. Auch im Umfeld von Beissls Angel-Freunden. Vor allem der Vereins-Vorstand hatte mehr als nur ein Motiv.

Alle Staffeln im Überblick

Watzmann ermittelt
ARD Plus
Watzmann ermittelt

Watzmann ermittelt

Alle 4 Staffeln und Folgen