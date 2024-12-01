Kalk%FCl%20oder%20LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Watzmann%20ermittelt
Folge 4: Kalk%FCl%20oder%20Liebe
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Barbara%20Gruber%2C%20eine%20schillernde%20Gestalt%20in%20der%20lokalen%20Berchtesgadener%20Politszene%2C%20wird%20kurz%20vor%20den%20Landtagswahlen%20erschlagen.%20Kurz%20vor%20ihrem%20Tod%20war%20sie%20in%20die%20Party%20ihres%20politischen%20Gegners%2C%20Volker%20Haas%2C%20geplatzt.%20Steckt%20er%20dahinter%3F
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Watzmann%20ermittelt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12