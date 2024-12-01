Watzmann%20ermittelt
Folge 2: L%F6winnen
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Kommissar%20Beissl%20ist%20au%DFer%20sich.%20Nicht%20nur%2C%20dass%20seine%20Tochter%20Eva%20wegen%20ihrer%20Facharbeit%20kurz%20vorm%20Durchdrehen%20ist.%20Ein%20Mord%2C%20der%20um%206.30%20Uhr%20morgens%20direkt%20vor%20dem%20Kommissariat%20passierte%2C%20ist%20von%20Niemandem%20bemerkt%20worden.%20Kleinlaut%20muss%20Max%20zugeben%2C%20dass%20er%20ein%20kurzes%20Nickerchen%20gemacht%20hat.
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Watzmann%20ermittelt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12