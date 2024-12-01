Watzmann%20ermittelt
Folge 3: Schein%20und%20Sein
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Aufstand%20im%20Haus%20von%20Kommissar%20Beissl%3A%20Weder%20die%20T%F6chter%20noch%20seine%20Frau%20Elisabeth%20m%F6chten%20l%E4nger%20ohne%20warmes%20Wasser%20duschen.%20Doch%20bevor%20sich%20Benedikt%20Beissl%20so%20richtig%20k%FCmmern%20kann%2C%20st%F6rt%20ihn%20ein%20Anruf%20von%20Jerry%3A%20Klaus%20Leibold%20meldet%20die%20Entf%FChrung%20seiner%20Frau%2C%20der%20betuchten%20Maklerin%20Birgit%20Leibold.%20Nur%20ihre%20Handtasche%20und%20ein%20Schuh%20sind%20am%20Pool%20einer%20teuren%20Immobilie%20liegen%20geblieben.
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Watzmann%20ermittelt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12