EV Roadtrip Taycan, Elektrobaukasten Electric GTJetzt kostenlos streamen
WELT DRIVE
Folge vom 20.06.2026: EV Roadtrip Taycan, Elektrobaukasten Electric GT
21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Das Magazin „WELT Drive“ widmet sich engagiert, kritisch, aber auch emotional dem Thema Automobil. Hier werden aktuelle Neuerscheinungen auf Herz und Nieren geprüft, ganz gleich ob exotische High-End-Sportwagen, kompakte Stadtautos oder luxuriöse Limousinen. Rennfahrer und Motorexperte Tim Schrick ist für uns auf den schönsten Straßen und Rennstrecken dieser Welt unterwegs. Im Fokus stehen außergewöhnliche Menschen und ihre Liebe zum Automobil. Diese Blech-Geschichten gehen unter die Haut.
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Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 24-25, Season 25: welt