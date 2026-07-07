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WELT DRIVE

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WELTFolge vom 07.07.2026
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WELT DRIVE

Folge vom 07.07.2026: WELT Drive

22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6

Elektrisch, sportlich, traditionsreich: Der Kia EV5 will als neues Kompakt-SUV mit viel Platz und markantem Design überzeugen. Audi schickt den RS5 ins Rennen gegen BMW M3 Competition und Mercedes-AMG C63 S E-Performance – drei Konzepte, drei Wege zur Fahrdynamik. Außerdem zeigt Opel, wie die Erfolgsstory von Kadett und Astra weitergehen soll. WELT Drive testet die überarbeitete sechste Astra-Generation und den Sports Tourer auf den Straßen Kroatiens.

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