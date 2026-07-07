WELT DRIVE
Folge vom 07.07.2026: WELT Drive
22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Elektrisch, sportlich, traditionsreich: Der Kia EV5 will als neues Kompakt-SUV mit viel Platz und markantem Design überzeugen. Audi schickt den RS5 ins Rennen gegen BMW M3 Competition und Mercedes-AMG C63 S E-Performance – drei Konzepte, drei Wege zur Fahrdynamik. Außerdem zeigt Opel, wie die Erfolgsstory von Kadett und Astra weitergehen soll. WELT Drive testet die überarbeitete sechste Astra-Generation und den Sports Tourer auf den Straßen Kroatiens.
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Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung, Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 24-25, Season 25: welt