In den 80ern deckt Stefan Aust die West-Berliner Hausbesetzerszene auf, filmt eine Räumung und deren Eskalation bis zum Tod Jürgen Rattays durch Polizeigewalt. Er enthüllt später den GSternG-Skandal um gefälschte Hitler-Tagebücher und interviewt den Fälscher Kujau im Gefängnis. Als Kriegsreporter im Iran erlebt er die Schlacht von Chorramschahr und interviewt Jahre später einen der umstrittensten Politiker seiner Zeit, Präsident Ahmadinedschad.
