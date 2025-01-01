Wenn Menschen verschwinden
3 StaffelnAb 12
Wenn Menschen verschwinden
Die beliebte TV-Kommissarin Alexandra Rietz geht auf Spurensuche und will herausfinden, was hinter spektakulären Vermisstenfällen in Deutschland steckt. Dabei spricht sie unter anderem mit den damals jeweils zuständigen Ermittlern, Staatsanwälten und Psychologen, aber auch mit Zeugen und Angehörigen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© SAT.1 Gold