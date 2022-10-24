1996 als 14-Jährige verschwunden: Der Fall Natalie LeonhardJetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 3: 1996 als 14-Jährige verschwunden: Der Fall Natalie Leonhard
42 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Die damals 14-jährige Natalie Leonhard verschwindet im Juni 1996 mitten in der Saarbrücker Innenstadt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Ihre Mutter stellt sich bis heute die Frage, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Alexandra Rietz will mehr über den Fall des vermissten Mädchens erfahren.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 Gold