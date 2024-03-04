Spurlos verschwunden: Georg Linnemann und Mandy MüllerJetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 2: Spurlos verschwunden: Georg Linnemann und Mandy Müller
46 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Seit über 15 Jahren fehlt von Mandy Müller aus Niedersachsen jede Spur. Die 18-Jährige verschwindet im September 2008, seitdem haben Mandys Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Georg Linnemann verschwindet kurz vor Heiligabend. Der 28-Jährige soll zum ersten Mal Vater werden. Nachdem ihn seine schwangere Freundin nicht mehr über das Handy erreicht, schaltet sie sofort die Polizei ein.
