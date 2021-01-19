Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Episode 3
111 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 6
Vom Kandidaten zum Quizmaster in nur einer Show: Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk treten an, um gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen. Ein wechselnder Wildcard-Zuschauer versucht zusätzlich, Joko die Show zu stehlen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen