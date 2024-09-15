Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

Riskante Tauschgeschäfte und spannende Zockerchancen

ProSiebenStaffel 8Folge 2vom 15.09.2024
Riskante Tauschgeschäfte und spannende Zockerchancen

Jetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 2: Riskante Tauschgeschäfte und spannende Zockerchancen

145 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Joko Winterscheidt will seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

