Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?
147 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Joko Winterscheidt will wieder seine Show und seinen Job als Moderator. Dieses Mal stellen sich Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey dem wohl ungewöhnlichsten Quiz im deutschen Fernsehen. Mit Comedian Teddy Teclebrhan kehrt ein erfahrener "Wer stiehlt mir die Show?"-Gegner zurück hinter das Ratepult. Außerdem quizzt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unberechenbare Wildcard zusätzlich um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen