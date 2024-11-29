Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Wärmen & Kühlen

Joyn ATStaffel 3Folge 5vom 29.11.2024
Wärmen & Kühlen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 5: Wärmen & Kühlen

26 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Aufgrund der milderen Winter und der radikalen Zunahme der Hitzetage, wird die Notwendigkeit der Kühlung während der heißen Monaten, im Rahmen der Energiedebatte, zunehmend zum größeren Thema. In Wien setzt man dabei nun verstärkt auf den Ausbau der Fernkälte, die, wie Wärmepumpen auch, nach dem Kühlschrankprinzip funktioniert. Unser Heimatland ist damit ganz bestimmt ein Vorreiter. Doch was bedeutet das genau und was können wir uns in Zukunft, in Wien und ganz Österreich, erwarten?

Joyn AT
