Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 10vom 18.11.2025
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Azande-Speer an. Er hat seinen Ursprung beim Volk der Azande in Zentralafrika.

