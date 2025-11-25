Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4vom 25.11.2025
Folge 4: Das Springfield Bajonett

38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Springfield Bajonett, das seit 1906 auf dem Markt ist.

Kabel Eins Doku
