Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 6: Das Maguro Bocho
38 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Maguro Bocho. Dabei handelt es sich um äußerst scharfes Küchenmesser, dass sich besonders zum Filetieren von Thunfisch eignet.
Wettkampf der Waffenschmiede
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC