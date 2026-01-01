Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 10: Instrumente des Todes
80 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Vier Teams von erfahrenen Handwerkern treten an, um eine Reihe berühmt-berüchtigter Waffen zu fertigen: Von Kriegshämmern über Rammböcke bis hin zu Ballisten. Welches Team wird Waffen herstellen, die stark genug sind, um die Konkurrenz zu besiegen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC