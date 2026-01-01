Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Instrumente des Todes

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 10vom 19.01.2026
Instrumente des Todes

Instrumente des TodesJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Instrumente des Todes

80 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Vier Teams von erfahrenen Handwerkern treten an, um eine Reihe berühmt-berüchtigter Waffen zu fertigen: Von Kriegshämmern über Rammböcke bis hin zu Ballisten. Welches Team wird Waffen herstellen, die stark genug sind, um die Konkurrenz zu besiegen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen